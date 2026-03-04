Societat
El vaixell elèctric La Perla d'Amposta tanca el seu primer any amb 6.500 passatgers
L'oficina de turisme municipal atén prop de 4.000 persones durant el 2025
El vaixell elèctric La Perla d'Amposta ha tancat el seu primer any amb 6.500 passatgers i més de 200 rutes. Segons les dades turístiques del municipi exposades per l'ajuntament, 900 dels viatgers han participat en activitats organitzades per l'empresa gestora.
Paral·lelament, l'Oficina de Turisme d'Amposta i la del Poblenou van atendre prop de 4.000 visitants durant el 2025. D'aquests, el 73% van ser de l'Estat i el 27% restant, internacionals. Pel que fa al turisme estatal, les comunitats que més han visitat la ciutat són el País Basc, Aragó, Madrid i la Comunitat Valenciana. En l'àmbit internacional, destaquen França, Holanda, Alemanya i Bèlgica.