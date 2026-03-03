POLICIAL
Detinguts tres homes i una dona després de ser sorpresos robant a la deixalleria municipal d'Amposta
La policia local ha acudit a les instal·lacions del polígon de Tosses alertada per l'activació de l'alarma
La Policia Local d'Amposta ha detingut tres homes i una dona després de ser sorpresos mentre robaven objectes de l'interior de la deixalleria municipal, ubicada al polígon Tosses. Els agents han acudit al lloc després de rebre l'alerta per l’activació del sistema d’alarma.
Allà han localitzat una furgoneta amb una persona al seu interior i una segona que saltava la tanca del recinte. Durant l'escorcoll posterior a l’interior de la deixalleria, juntament amb els Mossos d’Esquadra, s'han localitzat dos homes més que estaven amagats. A l'interior del vehicle hi havia nombrosos objectes de procedència dubtosa i diversos objectes a l’exterior i interior de la deixalleria preparats per a ser carregats.
Als quatre arrestats, tots veïns de Tarragona i amb diversos antecedents policials, se'ls ha arrestat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
Baixen les dades de criminalitat
Precisament, aquest dimarts el govern municipal ha fet balanç de les dades estadístiques de criminalitat publicades fa uns dies pel Ministeri de l'Interior tot remarcant que l'any 2025 es va tancar amb 1.357 infraccions penals, xifra que representa un descens del 8,43% dels fets delictius respecte a l'any anterior. Uns indicadors, segons l'alcalde, Adam Tomàs, que retornen a valors d'abans de la pandèmia.