SUCCESSOS
Set persones resulten intoxicades per una mala combustió d'una barbacoa a la Ràpita
Els Bombers van activar dues dotacions al número 14 del carrer Jacint Verdaguer
Set persones han resultat intoxicades per monòxid de carboni durant la matinada de dijous en un pis a la Ràpita. Els Bombers van rebre l'avís a les 03.18 hores i es van desplaçar amb dues unitats terrestres fins al número 14 del carrer Jacint Verdaguer.
En arribar a l'habitatge, situat en un edifici de planta baixa més quatre plantes, els bombers han confirmat amb el detector que les lectures eren positives, possiblement per la mala combustió d'una barbacoa en un pati interior. Per aquest motiu van procedir a ventilar el pis. El cos també va revisar l'escala de l'edifici i tots els pisos i va procedir a la ventilació de forma natural, obrint la porta superior que dona al terrat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar tres ambulàncies i va atendre a ser persones per intoxicació per monòxid de carboni, totes elles en estat menys greu. Dues dones, un home i un menor van ser traslladats a l’Hospital de Tortosa. Mentre que una altra dona, un menor i un home van ser traslladats a l'Hospital d'Amposta.