INFRAESTRUCTURES
El COPATE aprova la licitació per ampliar el dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans
El projecte preveu ampliar la capacitat d'admissió de residus per almenys quinze anys més
La junta general del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha aprovat per unanimitat l'expedient de contractació i la convocatòria de la licitació de les obres d'ampliació del dipòsit controlat de residus de Mas de Barberans. Segons l'ens, es tracta d'una actuació «estratègica» que ampliarà la capacitat d'admissió de residus per almenys quinze anys més. Així, tindrà una capacitat estimada d'abocament de 811.448 tones. El pressupost base de la licitació és de 6.673.394 euros (IVA inclòs) i un termini màxim d'execució de 13 mesos des de l'inici dels treballs.
El president de l'ens, Ivan Garcia, ha afirmat que l'ampliació permetrà continuar prestant el servei amb «normalitat, eficiència i garanties ambientals». L'actuació compta amb finançament d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya. El projecte se suma a la implantació del nou centre de tractament de residus a curt termini, que espera allargar «considerablement» la vida útil del vas d'abocament.