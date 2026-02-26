POLICIAL
Desallotgen un bloc de pisos ocupat a Amposta per problemes de salubritat i conflictivitat
L'edifici, de titularitat privada, s'ha retornat a la propietat perquè el tapiï i comenci la rehabilitació
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta han desallotjat aquest dijous un edifici ocupat il·legalment on vivien una vintena de persones. A l'immoble, ubicat al carrer sant Pere de la capital del Montsià, s'hi concentraven problemes de salubritat i conflictivitat des de feia anys, tal com han indicat a l'ACN fonts del consistori.
El desallotjament, que s'ha fet per ordre judicial, ha començat a les 9:10 hores, amb efectius de seguretat ciutadana i ARRO, a més d'agents del cos municipal. Després de ser notificats en diverses ocasions, aquest matí s'han desallotjat quatre persones que encara romanien en un dels pisos. L'edifici, de titularitat privada, s'ha retornat a la propietat perquè el tapiï i comenci la rehabilitació.
L'operatiu per desallotjar l'edifici situat al número 9 del carrer Sant Pere s'ha iniciat poc després de les nou del matí d'aquest dijous i s'ha allargat durant gairebé una hora. Fins aquest punt s'han desplaçat dues unitats d'ARRO i sis de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, a més de quatre dotacions de la Policia Local.
L'edifici consta de deu pisos i un local comercial que es va construir durant el boom immobiliari i que va passar en mans d'un fons d'inversió. Si bé inicialment es van registrar ocupacions esporàdiques, amb els anys s'hi van instal·lar una vintena de persones, entre les quals hi havia una família amb quatre menors d'edat. Segons fonts del consistori, a partir de llavors es van començar a acumular problemàtiques relacionades amb la delinqüència i la salubritat. Ara fa quatre anys, un comprador privat va adquirir l'immoble, moment en què l'Ajuntament va engegar el procés corresponent per desallotjar l'edifici.
En una de les entrades dels Mossos d'Esquadra, es va detectar les connexions fraudulentes al subministrament elèctric, així com les condicions d'insalubritat dels pisos que els feien inhabitables. A partir d'aquest informe, es va aprovar un decret d'alcaldia, avalat pel tribunal contenciós de Tarragona, que ha desembocat en el desallotjament de l'edifici aquest dijous. «El que hem buscat és una escletxa des de l'Ajuntament per poder acabar en una situació que s'hauria d'haver acabat per una via penal, però ho hem acabat per la via de la seguretat i la salut per a les persones», ha indicat a l'ACN l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Durant les últimes dues setmanes, s'ha notificat l'ordre de desallotjament a les persones que residien en aquest bloc. Aquest dimecres es van comptabilitzar nou persones que encara es trobaven a l'interior dels pisos. Segons fonts municipals, entre totes elles acumulaven 85 antecedents policials per delictes diversos. Aquest dijous, només quatre persones eren en un dels pisos de l'edifici i han estat desallotjats. Des del consistori se'ls ha ofert la possibilitat de pagar-los un bitllet de tren, una proposta que tots ells han rebutjat.
Per la seva part, la família amb menors d'edat estan sota seguiment del departament de Drets Socials, amb qui s'ha treballat conjuntament des del consistori. D'altra banda, l'alcalde ha afirmat que la Policia Local continuarà amatent tant aquesta nit com les pròximes setmanes per evitar nous intents d'ocupacions en altres edificis buits de la ciutat.
Voluntat de rehabilitar els pisos per llogar i vendre
Amb tot, un cop l'edifici ha quedat buit, el propietari ha iniciat els treballs per tapiar-lo, instal·lar una alarma i retirar els objectes que han quedat a l'interior. L'objectiu a curt termini és el de rehabilitar l'immoble, per posar a disposició de lloguer i a la venda els pisos en un futur. «Aquest bloc està dins de l'àmbit d'actuació del Pla de Barris i Viles, per tant, també és voluntat de l'Ajuntament que això sigui així i continuarem treballant perquè això es faci el més ràpid possible, perquè si alguna cosa tenim és demanda d'habitatge a la ciutat», ha subratllat Tomàs.
Davant d'escenaris com aquests, el batlle ampostí insisteix a reclamar un canvi en la regulació que permeti afrontar situacions com la d'aquest bloc d'una forma més ràpida, per evitar que aquest tipus de processos s'allarguin durant anys.