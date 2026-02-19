POLICIAL
Detenen una administradora per estafar 40.000 euros a comunitats de veïns de la Ràpita
Ella i la seva parella transferien els diners a comptes particulars i a altres comunitats per dificultar que es detectessin els moviments fraudulents
Agents dels Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Amposta, van detenir el 17 de febrer a Amposta una dona de 47 anys, administradora d’una empresa dedicada a la gestió de comunitats de propietaris, i la seva parella sentimental, un home de 53 anys, com a presumptes autors dels delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda, estafa i falsificació de document públic, oficial o mercantil.
La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies presentades per presidents de comunitats de propietaris de la Ràpita, que havien detectat moviments bancaris no autoritzats als comptes comunitaris. Segons les denúncies recollides, l’administradora va efectuar transferències sense consentiment cap a comptes particulars, així com cap a comptes d’altres comunitats que ella mateixa administrava. Aquestes transferències tindrien l’objectiu de perllongar i ocultar l’activitat fraudulenta.
En un primer cas, una comunitat va denunciar l’apropiació de quotes mensuals cobrades de més durant tres anys, amb un perjudici econòmic superior als 6.300 euros.
En un segon cas, una altra comunitat va detectar tres transferències no autoritzades durant l’any 2025, d’un import total de més de 2.600 euros.
En un tercer cas, els responsables d’una comunitat van denunciar fins a quinze transferències presumptament fraudulentes efectuades l’any 2025, d’un import total superior als 10.500 euros. Algunes d’aquestes transferències tenien conceptes de treballs o serveis que, segons les declaracions dels denunciants, no es van arribar a dur a terme.
Les gestions d’investigació van constatar que una part dels diners es transferien a comptes bancaris de titularitat de la principal investigada ―alguns compartits amb l’altre detingut―, i que determinades transferències feien referència a factures inexistents o a serveis no prestats.
A més de les denúncies esmentades, els Mossos d’Esquadra tenen constància d’altres procediments oberts per fets similars que afectarien diverses comunitats de propietaris de la zona, la qual cosa elevaria l’import total presumptament defraudat a més de 39.000 euros.
Amb els indicis recollits, els agents van detenir la dona com a presumpta autora dels delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda, estafa i falsificació documental, i l’home com a presumpte autor dels delictes d’estafa i falsificació documental.
La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més comunitats afectades.