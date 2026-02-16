POLICIAL
Denuncien una empresa a Ulldecona per aplicar dejeccions ramaderes incomplint la normativa
L'abocament es va fer en una finca situada a pocs metres d’un dels punts de captació d’aigua potable del municipi
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient van denunciar el passat 3 de febrer a Ulldecona (Montsià) una empresa gestora de purins per haver aplicat aquest residu en una finca situada a pocs metres d’un dels punts de captació d’aigua potable del municipi.
L’actuació es va iniciar arran de l’avís de la Policia Local del municipi, que havia detectat l’abocament. En comprovar els fets, els agents van constatar que l’aplicació de purins no respectava les distàncies de seguretat establertes per la normativa vigent en relació amb els punts de captació d’aigua, segons la Llei 18/2001 d’ordenació agrària.
La intervenció conjunta va permetre identificar l’empresa responsable i aturar l’activitat a la finca, per evitar així una possible afectació de les aigües subterrànies.
Els fets s’han posat en coneixement del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que és l’autoritat competent en aquesta matèria.