POLICIAL
Detenen un fals dentista a Amposta per intrusisme professional
El fals odontòleg va ser denunciat l’any 2024 a Amposta per fets similars
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Amposta (Montsià) van detenir el passat 6 de febrer un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte d’intrusisme professional.
Els fets es remunten al passat 19 de gener, quan els agents van rebre una denúncia on una víctima manifestava que a la localitat d’Amposta hi havia un home fent de dentista sense estar col·legiat.
En el moment de presentar la denúncia, la víctima va explicar que havia estat pacient del denunciat i que diversos motius l’havien fet sospitar que l’home exercia l’activitat de manera il·legal.
De fet, la víctima no havia finalitzat els tractaments, tot i haver-los pagat íntegrament per avançat i en efectiu en la seva totalitat.
L’home passava consulta en una habitació del mateix pis on vivia i sempre treballava sol, només en alguna ocasió l’ajudava la seva dona.
D’altra banda, l´últim dia que la víctima es va adreçar a la consulta va comprovar que l’edifici havia patit un incendi que havia afectat el pis del denunciat. Tot i això, l’home li va assegurar que la visitaria igualment, malgrat que l’espai no disposava de sostre i el terra estava ple de cendres.
Posteriorment la mateixa víctima va fer gestions amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, on li van corroborar que aquesta persona no estava col·legiada.
Davant aquests extrems, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va permetre contrastar els fets denunciats i va acabar amb la detenció de l’home per intrusisme professional.
Es dona la circumstància que aquest fals odontòleg va ser denunciat l’any 2024 a Amposta per fets similars i en aquell moment ja va manifestar que no tenia cap titulació per exercir aquesta activitat.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Amposta el passat 6 de febrer.