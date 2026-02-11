Diari Més
Suspenen l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària no urgent

Detenen un fals dentista a Amposta per intrusisme professional

El fals odontòleg va ser denunciat l’any 2024 a Amposta per fets similars

El detingut exercia sense titulació ni col·legiació i atenia pacients en un pis en condicions insalubres.

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Amposta (Montsià) van detenir el passat 6 de febrer un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte d’intrusisme professional.

Els fets es remunten al passat 19 de gener, quan els agents van rebre una denúncia on una víctima manifestava que a la localitat d’Amposta hi havia un home fent de dentista sense estar col·legiat.

En el moment de presentar la denúncia, la víctima va explicar que havia estat pacient del denunciat i que diversos motius l’havien fet sospitar que l’home exercia l’activitat de manera il·legal.

De fet, la víctima no havia finalitzat els tractaments, tot i haver-los pagat íntegrament per avançat i en efectiu en la seva totalitat.

L’home passava consulta en una habitació del mateix pis on vivia i sempre treballava sol, només en alguna ocasió l’ajudava la seva dona.

D’altra banda, l´últim dia que la víctima es va adreçar a la consulta va comprovar que l’edifici havia patit un incendi que havia afectat el pis del denunciat. Tot i això, l’home li va assegurar que la visitaria igualment, malgrat que l’espai no disposava de sostre i el terra estava ple de cendres.

Posteriorment la mateixa víctima va fer gestions amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, on li van corroborar que aquesta persona no estava col·legiada.

Davant aquests extrems, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va permetre contrastar els fets denunciats i va acabar amb la detenció de l’home per intrusisme professional.

Es dona la circumstància que aquest fals odontòleg va ser denunciat l’any 2024 a Amposta per fets similars i en aquell moment ja va manifestar que no tenia cap titulació per exercir aquesta activitat.

El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Amposta el passat 6 de febrer.

