SOCIETAT
El Montsià haurà de contribuir amb 442,4 MW d'energia solar fotovoltaica i 888,9 MW d'eòlica en l'horitzó de 2050
L'Institut Català d'Energia presenta els resultats preliminars del PLATER als dotze municipis de la comarca
El Montsià haurà de contribuir amb 442,4 MW d'energia solar fotovoltaica i 888,9 MW d'eòlica als objectius del país en l'horitzó de 2050. La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat aquest dilluns els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) als dotze municipis d'aquesta comarca.
La sessió també ha servit perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s'ha elaborat el PLATER i les eines que el Govern posa a la seva disposició per tal que puguin ajustar la proposta inicial a la seva realitat i preferències.
En l'àmbit fotovoltaic, el Montsià acollirà 194,9 MW en edificis, 58,5 MW en espais artificialitzats, com ara pedreres o abocadors en desús, i 189 MW en espais no artificialitzats. La potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que s'acabi executant, que en l'actualitat ascendeix a 19,4 MW, ja comptarà per a aquest objectiu. En global, l'ocupació de sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic ascendirà a 310 hectàrees a la comarca, un 0,4% del total de la seva superfície. Pel que fa a l'eòlic, acollirà 888,9 MW.
Durant la presentació d'aquest dilluns, també s'ha explicat als càrrecs electes la metodologia emprada i s'ha convidat tots els municipis a participar en la definició final del document. Anteriorment, el PLATER ja s'havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s'iniciï el període d'informació pública, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per facilitar la participació del món local, els municipis del Montsià podran presentar les seves propostes.
Després, una vegada aprovat definitivament el pla territorial, els ajuntaments podran adaptar el seu ordenament urbanístic per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d'ordenar la instal·lació d'energies renovables. Davant d'això, la directora de l'ICAEN ha exposat les diferents eines i canals que tindran disponibles per fer les seves aportacions, modificacions o consultes. Així, per exemple, se'ls facilitarà un visor web cartogràfic per poder conèixer els resultats preliminars del PLATER.
Una eina d’ordenament territorial
El PLATER pretén ordenar la implantació d'energies renovables, principalment l'eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya, amb la finalitat que es compleixin els objectius previstos en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT) per tal que el país pugui descarbonitzar el seu model energètic. Així, esdevindrà una eina que ajudi els municipis a regular la instal·lació d'energies renovables al seu terme.
D'acord amb la PROENCAT 2050, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d'energia renovable fins a l'any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L'objectiu és que 14.000 MW s'instal·lin en edificis i espais artificialitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l'1,2% de Catalunya. La previsió és que el PLATER iniciï la informació pública a principis de 2026.