Encasten un cotxe contra l'aparador d'una joieria de la plaça Major de la Sénia per entrar a robar

El grup de lladres s'ha emportat les joies exposades abans de fugir amb un altre vehicle

Els lladres han encastat un cotxe contra l'aparador durant la matinada.

ACNAgència de notícies

Un grup de lladres ha robat en una joieria situada a la plaça Major de la Sénia (Montsià) aquest divendres a la matinada encastant un cotxe contra l'aparador. Els fets han tingut lloc cap a un quart de quatre i ha despertat molts veïns de les proximitats pel soroll generat. 

Segons fonts policials, en el robatori han participat un grup d'entre tres i quatre persones, que han encastat un cotxe contra la reixa de l'aparador de la joieria Arrufat per poder accedir a l'interior. Un cop han pogut obrir-lo, en qüestió de minuts s'han emportat totes les joies que s'hi trobaven exposades. Els lladres han fugit a tota velocitat deixant al lloc el cotxe encastat i fent ús d'un segon vehicle. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.

