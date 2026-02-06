SUCCESSOS
Encasten un cotxe contra l'aparador d'una joieria de la plaça Major de la Sénia per entrar a robar
El grup de lladres s'ha emportat les joies exposades abans de fugir amb un altre vehicle
Un grup de lladres ha robat en una joieria situada a la plaça Major de la Sénia (Montsià) aquest divendres a la matinada encastant un cotxe contra l'aparador. Els fets han tingut lloc cap a un quart de quatre i ha despertat molts veïns de les proximitats pel soroll generat.
Segons fonts policials, en el robatori han participat un grup d'entre tres i quatre persones, que han encastat un cotxe contra la reixa de l'aparador de la joieria Arrufat per poder accedir a l'interior. Un cop han pogut obrir-lo, en qüestió de minuts s'han emportat totes les joies que s'hi trobaven exposades. Els lladres han fugit a tota velocitat deixant al lloc el cotxe encastat i fent ús d'un segon vehicle. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.