SUCCESSOS
Mor un home de 56 anys mentre treballava en una empresa d’Alcanar
Una estructura de grans dimensions hauria cedit i impactat contra el treballador, causant-li la mort
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Amposta van rebre a les 16.48 hores d’ahir un avís per acudir a la cimentera de la companyia Cemex a Alcanar on un home hauria patit un accident mentre treballava.
Per causes que s’investiguen, mentre s’estaven duent a terme treballs de manteniment per una empresa subcontractada, una estructura de grans dimensions hauria cedit i impactat contra el treballador, fet que li va causar la mort.
Al lloc dels fets s’hi van traslladar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Amposta, Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques.
Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar la vida de la víctima de 56 anys.
Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments establerts.