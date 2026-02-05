Successos
Santa Bàrbara pateix diversos robatoris en un mes i els Mossos intensifiquen la vigilància
La concentració dels furts incrementa la sensació d'inseguretat al municipi
Els Mossos d'Esquadra han intensificat el patrullatge i la vigilància a Santa Bàrbara (Montsià) després que es produïssin diversos robatoris en domicilis a final d'any.
Com ha avançat la Plana Ràdio i ha confirmat l'ACN, entre mitjans de novembre i mitjans de desembre es van produir sis robatoris i n'hi ha hagut algun més enguany -sense que s'hagi concretat la xifra-.
Tot i que els robatoris durant l'any van anar a la baixa a tota la comarca, aquesta situació ha generat malestar i sensació d'inseguretat al municipi i els Mossos han desplegat més patrulles uniformades i de paisà i equips de suport de la regió policial ebrenca, que treballen amb els vigilants municipals. També s'investiga per identificar els autors dels furts.