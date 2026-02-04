Successos
Investiguen el propietari d’una hípica del Montsià després de trobar dos cavalls en estat deplorable
Els cavalls es trobaven en un estat deplorable, un d’ells tenia greus dificultats per aixecar-se
Els Mossos d'Esquadra investiguen el propietari d'una hípica del Montsià per un presumpte delicte contra els animals. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada el passat 21 de gener per dues persones que havien deixat dos cavalls sota la responsabilitat de l'establiment, després d'haver abonat un import pel trasllat i el manteniment dels animals durant el període en què havien de romandre a les instal·lacions.
En el moment de recollir-los, els cavalls es trobaven en un estat deplorable, un dels quals amb greus dificultats per aixecar-se, segons apunta la policia catalana. Els fets s'han posat en coneixement del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta.