MUNICIPAL
L'Ajuntament d'Amposta separarà els contractes de neteja i jardineria
El govern municipal reconeix descontentament dels treballadors per les actuals condicions salarials
L'Ajuntament d'Amposta traurà a licitació els nous contractes de neteja viària i jardineria de forma separada amb la intenció de prioritzar més presència de personal al carrer així com millorar les condicions salarials dels treballadors. El servei actual ha estat objecte de nombroses crítiques veïnals els últims anys.
L'alcalde, Adam Tomàs, considera que les condicions del contracte adjudicat l'any 2018 a l'empresa Urbaser han quedat «obsoletes» davant del creixement poblacional i d'activitat econòmica. Assegura que, amb la nova adjudicació, volen prioritzar la presència de més personal al carrer. També millorar la situació salarial dels treballadors, descontents per la manca d'actualitzacions de les seves condicions. Una consultoria externa contractada pel consistori ha conclòs la necessitat de separar els dos contractes davant les especificitats i diferents convenis laborals de cadascun dels dos àmbits.
El corresponent a la neteja viària passarà de 780.000 euros a 1.013.000 anuals (un increment de 234.000). Ja s'ha publicat l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea per poder iniciar la licitació a partir del dia 4 de març. En el cas de la jardineria, que es publicarà més endavant, passa de 237.000 euros a 536.000 euros anuals. En els dos casos serien per a cinc anys més una possible pròrroga de tres més.
Segons Tomàs, els nous plecs de contractació hauran de tenir en compte l'increment demogràfic del municipi, que ha passat dels 20.600 habitants el 2018 als més de 23.000 actuals, i de l'activitat econòmica, amb les repercussions que això té en l'ocupació de la via pública (com el fet que s'han gairebé duplicat el nombre de terrasses de bars i restaurants). També hauran de tenir en compte la incorporació de noves zones verdes i la presència més gran de vehicles estacionats. L'alcalde s'ha compromès també a continuar lluitant, amb campanyes, contra l'incivisme que agreuja el problema.
«L'any 2018 vam plantejar una licitació amb molta màquina i poca gent al carrer. Això ha fet que amb la quantitat de cotxes que tenim, les màquines quan passen es troben els cotxes aparcats i no poden netejar», ha justificat Tomàs. «Ho hem canviat i hem apostat per una licitació amb més presència de persones al carrer», ha afegit l'alcalde, «conscient» que la neteja viària és un dels aspectes de la gestió municipal que més preocupen la ciutadania actualment. El consistori ja ha sancionat l'empresa en diverses ocasions per incompliments i deficiències del servei.
Treballadors mal pagats
A banda del desequilibri entre inversions en maquinària i personal treballant al carrer, el contracte amb Urbaser, vigent des de 2019 i prorrogat l'estiu de 2024 per a preparar la nova licitació, presenta també mancances en matèria de drets laborals, segons Tomàs. En concret, no s'havien previst les revisions de preus i les actualitzacions de millores salarials dels treballadors, fet que ha generat descontentament entre la plantilla. «Apostem menys per inversió i més per personal, ben pagat. Som conscients que estan per sota del nivell salarial que haurien de tenir», ha assumit, un fet que vincula també a la qualitat del servei prestat.
Per pal·liar aquesta situació, el govern municipal ha consultat amb representants dels treballadors les seves demandes concretes a l'hora de definir la xifra del contracte i ha anunciat que els nous contractes inclouran la possibilitat de revisar els preus davant d'un creixement de la inflació que encareixi el servei.
L'anunci de les licitacions, però, tanca la porta a la prestació del servei amb treballadors de l'empresa municipal Amsermu, que actualment inclou ja la neteja de platges o d'edificis públics. Segons Tomàs, les modificacions normatives introduïdes recentment pel govern espanyol, entre les quals la llei de contractes, amb noves restriccions per als ens municipals, dificulten aquesta remunicipalització.