INFRAESTRUCTURES
Les obres de les carretera de Poble Nou del Delta començaran a la primavera
La Diputació de Tarragona preveu inaugurar a l'abril el nou tram de Via Verda entre Roquetes i la Ràpita
Les obres de condicionament i eixamplament de la carretera T-2021 entre Poble Nou del Delta, a Amposta, i la Ràpita (Montsià) començaran cap al març o l'abril. Així ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, en una trobada amb la premsa de les Terres de l'Ebre aquest dilluns.
Fa pocs dies, es va poder adjudicar l'obra, en la segona licitació del projecte, que ha ampliat el pressupost fins als 14,9 MEUR -la primera va quedar deserta-. M i J Grues és l'empresa adjudicatària. Llauradó també ha avançat que al mes d'abril s'inaugurarà el nou tram de la Via Verda de la Val de Zafán que unirà Roquetes (Baix Ebre) amb Amposta i la Ràpita. El nou tram ha costat 6,5 MEUR, 5 MEUR dels quals finançats amb fons europeus.