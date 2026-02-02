Municipal
Alcanar busca finançament per poder executar la naturalització del barranc de Sant Jaume
La Diputació de Tarragona redacta el projecte i concedeix una ajuda de 450.000 euros per a l'obra
L'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) busca més finançament per poder executar la naturalització del barranc de Sant Jaume, que desemboca al Mar al passeig marítim de les Cases d'Alcanar. L'objectiu, com ha recordat l'alcalde Marc Chavalera, és retornar "espai hidràulic a l'aigua" i eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça i el parc actuals, que troba quan es produeixen avingudes.
La Diputació de Tarragona ha redactat el projecte i finançarà l'obra amb una subvenció nominativa de 450.000 euros. El projecte suposa una inversió de més de 2,56 MEUR. També l'Agència Catalana de l'Aigua aportarà un milió d'euros. Si no es troben altres fonts de finançament, el consistori farà servir recursos propis per pagar la resta del cost.