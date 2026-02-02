POLICIAL
Desmantellen una plantació de 3.100 plantes de marihuana en una antiga granja de la Sènia
Els Mossos d'Esquadra, que han comptat amb la col·laboració de la Policia Local, han detingut un home que s’encarregava del cultiu
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat 30 de gener a la Sénia un home de 21 anys com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La Policia Local va col·laborar en el dispositiu.
La detenció és el resultat d’una investigació oberta a principis del mes de desembre de 2025 després de tenir indicis de l’existència d’una plantació de marihuana a l’interior d’una nau, antigament una granja, situada al terme municipal de la Sènia (Montsià).
Els agents van confirmar les primeres informacions rebudes i van comprovar que aquest immoble desprenia una forta olor a marihuana i tenia un elevat consum fraudulent d’electricitat i aigua, sense que s’observés cap tipus d’activitat.
Les indagacions policials també van permetre observar que la nau disposava de nombroses càmeres de vigilància exterior i mesures de seguretat.
Davant totes aquestes evidències, el passat dijous els agents van realitzar una entrada judicial a la nau on van localitzar un laboratori de marihuana perfectament estructurat destinat a la germinació, elaboració, cultiu, producció i emmagatzematge d’aquesta droga.
Les estances existents havien estat adaptades amb sistemes de ventilació, calefacció, refrigeració i il·luminació per tal de facilitar aquesta activitat il·lícita.
En concret es van localitzar làmpades i bombetes de llum d'alta intensitat, filtres de carboni industrials, ventiladors, compressors, aires condicionats, humidificadors, dipòsits d'aigua i un sistema de transformadors elèctrics, es a dir, una instal·lació per permetre un cultiu intensiu i ininterromput de plantes de marihuana.
En aquest operatiu es van intervenir 1.000 plantes de marihuana ubicades en una estança de la nau i 2.100 plantes en una altra. Aquestes últimes havien estat tallades i es trobaven en fase d’assecat.
La investigació continua oberta per tal de localitzar altres persones relacionades amb aquesta activitat delictiva.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Amposta el passat 30 de gener.