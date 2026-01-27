SOCIETAT
Amposta crearà una regidoria per «reforçar i fomentar l'ús del català»
El ple aprova publicar les dietes de tots els alcaldes i destinar 300.000 euros a arranjar camins al Delta
L'Ajuntament d'Amposta ha aprovat adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua crearà una regidoria «per reforçar i fomentar l'ús del català». La proposta es va aprovar al plenari de gener amb els vots a favor del regidor no adscrit i de l'equip de govern d'Esquerra, i l'abstenció de Som Amposta i Junts per Amposta.
El consistori elaborarà un Pla municipal d'Impuls del Català i crearà una Taula Local per la Llengua. En la sessió plenària també es va aprovar, per unanimitat, fer públiques les despeses (dietes) dels alcaldes dels últims vins anys i revisar i actualitzar el nomenclàtor. També amb els vots de tots els regidors, s'ha aprovat destinar 300.000 euros del romanent d'una partida per arranjar camins rurals del delta de l'Ebre.