SUCCESSOS
Crema una furgoneta a Freginals que transportava una ampolla d'acetilè i una altra d'oxigen
El recipient d'oxigen presenta una petita fuita
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns en l'incendi d'una furgoneta Freginals (Montsià). Els fets han passat a les 11.40 hores a la TV-3317 i han mobilitzat tres dotacions terrestres. La via es troba tallada a la circulació des de l'incident.
El vehicle, que ha cremat totalment, transportava a l'interior una ampolla d'acetilè i una altra d'oxigen, la qual presenta una petita fuita. No consten ferits.
Els Bombers de la Generalitat han tingut centenars d'avisos aquest dilluns a causa del vent que bufa a la demarcació de Tarragona. La majoria d'actuacions s'han fet al Camp de Tarragona.