HABITATGE
Aquest és el millor poble de Tarragona per a jubilar-se en 2026, segons la IA
La intel·ligència artificial ha analitzat factors com qualitat de vida, calma i preus d’habitatge per determinar les millors opcions per a la jubilació
La intel·ligència artificial ha identificat els municipis de Tarragona més idonis per a la jubilació, combinant dades sobre tranquil·litat, accés a serveis i preus d’habitatge assequibles. Entre els criteris analitzats, la IA ha valorat especialment els entorns naturals, la densitat poblacional baixa i la proximitat a nuclis amb comerços i serveis bàsics.
Segons aquest estudi, un dels municipis que sobresurt com a opció ideal per passar la jubilació és Ulldecona, situat a la comarca del Montsià. Amb poc més de 6.800 habitants, el poble ofereix un entorn tranquil i proper a la natura, amb bones connexions amb altres punts del territori, un fet que contribueix a una vida de qualitat després de la feina activa.
A més de la seva tranquil·litat, Ulldecona destaca per la seva assequibilitat. Segons dades recents d’Idealista, el preu mitjà de l’habitatge és d’uns 500 euros per metre quadrat, la xifra més baixa de tota la província, fet que el converteix en una opció molt atractiva per a persones jubilades que busquen qualitat de vida sense grans despeses.
L’ús de la IA per valorar destinacions de jubilació permet combinar indicadors demogràfics, econòmics i ambientals per generar un rànquing objectiu. Aquesta anàlisi mostra com municipis petits poden tenir un gran potencial per a una vida senzilla i confortable després de la jubilació, especialment en un país com Espanya, on cada vegada més jubilats estrangers trien establir-se per la qualitat de vida i el clima.