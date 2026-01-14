ECONOMIA
Amposta inverteix mig milió d'euros en millorar set camins municipals i fer-los «més resilients» als aiguats
El consistori preveu gastar enguany 1,5 MEUR en la xarxa viària rural
L'Ajuntament d'Amposta millora set camins del terme municipal amb una inversió de 506.000 euros. Són els Camí de Tosses (119.000 euros), Ramal Pins (més de 27.000 euros) i els camins de Granell, Comunets, Ferrereta, Vell Amposta i l'enllaç dels camins de Freginals i Tapà (360.000 euros).
Amb aquestes actuacions, segons ha destacat l'alcalde Adam Tomàs, es fa «més resilient» la xarxa viària rural perquè els aiguats no la malmetin. El pressupost municipal preveu fer una inversió enguany d'1,5 milions d'euros als camins. L'any passat ja s'hi va destinar prop de 450.000 euros.