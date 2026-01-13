POLICIAL
Detenen un home a la Sénia per tràfic de drogues i el denuncien per circular sense carnet
Els Mossos d'Esquadra van intervenir substàncies estupefaents, diners en efectiu i una arma prohibida
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’Amposta (Montsià) van detenir el 10 de gener un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.
Els fets van tenir lloc pels volts del migdia, quan una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que realitzava tasques de seguretat ciutadana al nucli urbà de la Sénia (Montsià), va detectar un vehicle que circulava a una velocitat inadequada.
Un cop aturat, els agents van identificar el conductor i un acompanyant. Durant les comprovacions, es va constatar que el conductor no disposava del permís de conduir, motiu pel qual va ser denunciat.
Els ocupants mostraven un estat de nerviosisme i del vehicle se’n desprenia una forta olor compatible amb marihuana, fet que va motivar l’escorcoll del conductor i del seu acompanyant.
El conductor portava una bossa de mà amb 26 embolcalls de pols blanca, presumptament cocaïna, amb un pes aproximat de 20 grams. També s’hi van trobar tres bosses amb substància vegetal verda (uns 17 grams) i diners en efectiu fraccionats per un total de 470 euros.
A més, els agents van intervenir un objecte considerat arma prohibida, concretament un puny americà metàl·lic amb una navalla plegable integrada. L’escorcoll de l’acompanyant i del vehicle no van donar cap altre resultat d’interès policial.
Davant dels indicis recollits, els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. El detingut va passar ahir a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta.