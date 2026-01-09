HABITATGE
El poble de Tarragona més tranquil per viure el 2026
És un municipi amb entorn natural, preus baixos d’habitatge i bona connexió amb la resta de la demarcació
Ulldecona, a la comarca del Montsià, s’ha convertit en una de les millors opcions de la demarcació de Tarragona per viure amb tranquil·litat. Amb 6.814 habitants, el municipi ofereix un entorn calmat i natural, lluny de l’estrès de les grans ciutats, però amb una bona connexió amb altres punts de la demarcació.
Espanya continua sent un dels destins preferits per a persones jubilades d’arreu d’Europa. Segons dades de l’INE, el 2023 hi havia prop de 385.000 residents de 65 anys o més amb nacionalitat estrangera, gairebé el doble que fa quinze anys. Aquest creixement es deu sobretot a la qualitat de vida i al clima, i per segon any consecutiu el país ha estat escollit com el millor del món per jubilar-se segons la web Live and Invest Overseas.
Moltes d’aquestes persones, també a Catalunya, opten per municipis allunyats de grans capitals com Barcelona, on el preu de compra ja supera els 5.000 euros per metre quadrat. En aquest context, pobles com Ulldecona guanyen atractiu per la seva combinació de calma i costos més assumibles.
Segons l’últim informe d’Idealista del mes de juny, el preu mitjà de l’habitatge a Ulldecona és d’uns 500 euros per metre quadrat, després d’una caiguda anual del 17,2%. És el preu més baix entre els municipis de la província de Tarragona, on la mitjana ja se situa en 1.771 euros, fet que consolida el municipi com una de les opcions més assequibles per a una jubilació tranquil·la.