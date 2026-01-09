Política
Marc Chavalera és el nou alcalde d'Alcanar
El batlle va ser escollir amb els vots a favor dels sis regidors d'ERC i la regidora del PSC
El republicà Marc Chavalera ha pres possessió com a nou alcalde d'Alcanar, Montsià, en el ple d'aquest dijous al vespre. Chavalera relleva a Joan Roig, que va deixar el càrrec al desembre. El batlle ha sigut escollit amb set dels tretze vots a favor. La candidata de Junts, Amanda Esteller, ha rebut tres vots i el candidat de la CUP, Lluc Ulldemolins, dos.
La cap de llista del PSC, Neus Sancho, ha renunciat a ser candidata "per respecte al pacte de govern" que manté amb ERC. Chavalera té 32 anys i és regidor de l'Ajuntament d'Alcanar des de l'any 2023. Ha encapçalat les regidories d'Economia i Hisenda, d'Empresa, Indústria, Comerç i Turisme, de Pesca, de Recursos Humans, de Mercats Municipals i de la Banda Municipal de Música.
El nou alcalde d'Alcanar és graduat en Economia, màster en Anàlisi Econòmica, i amb diplomes de Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals i d'Expert en Contractació Pública. En l'àmbit professional ha exercit d'assessor fiscal i d'assessor de governs locals en els àmbits de Participació, Ciutadania, Modernització, Qualitat i Economia de la Diputació de Tarragona.
Marc Chavalera ja va exercir les funcions d'alcaldia durant la baixa de paternitat de l'exalcalde Joan Roig, el 2024. En la presa de possessió del càrrec, ha agraït la tasca del seu predecessor "per fer avançar el municipi", així com la de l'edil socialista Neus Sancho, que ha sigut l'alcaldessa en funcions des de la renúncia de Roig el 19 de desembre. Chavalera i Sancho han defensat la fortalesa del pacte de govern que es va tancar el passat setembre, després de l'expulsió del partit a la regidora Txell Ulldemolins, que ha passat a ser regidora no adscrita.
El nou alcalde d'Alcanar s'ha compromès a "representar a tothom". Entre els projectes destacats, Chavalera vol executar la segona fase dels pluvials de la zona escolar, la continuació dels projectes de millora hidràulica a Alcanar-Platja i les Cases, l'adquisició dels habitatges que s'han d'enderrocar al barranc del Llop, la urbanització de l'àmbit dels Codonyers, millorar el pavelló, construir un camp de futbol 7 a la Fanecada o reforçar la neteja del municipi.
En el ple d'aquest dijous també s'ha incorporat com a regidora d'ERC a la corporació Anna Chillida Fibla, diplomada en Magisteri d'Educació Primària, llicenciada en Psicopedagogia i amb un màster en Investigació i Canvi Educatiu. Chillida va ser directora general de l'Alumnat de la Generalitat entre 2022 i 2024.