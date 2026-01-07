CULTURA
Mas de Barberans analitza l’art rupestre del Cocó de la Gralla amb un mètode no invasiu
La tècnica combina el telèfon intel·ligent i la fluorescència de raigs X portàtil
Investigadors de la Universitat de València i del Centre Nacional d'Investigació Científica Francès, entre altres centres, han analitzat per primer cop les pintures rupestres del jaciment del Cocó de la Gralla, a Mas de Barberans. Ho han fet in situ, amb un mètode no invasiu. En concret, amb una tècnica que combina l'ús del telèfon intel·ligent i d'un dispositiu portàtil de raigs X.
L'estudi, publicat a les revistes 'Journal or Archaeological Science Reports' i 'Journal of Cultural Heritage', també destaca que les anàlisis mostren el vincle entre la composició del pigment roig i les diferents etapes de l'art rupestre de l'arc mediterrani. La importància d'aquesta metodologia resideix en la innovació i en què no és invasiva.