Successos
Interposen prop d'un centenar de denúncies en el dispositiu contra la 'rave' il·legal de la Sénia
Entre els denunciats hi ha vuit organitzadors per ocultar els equips de so i el material en un fals fons d'un camió
Els Mossos d'Esquadra han aixecat prop d'un centenar de denúncies en el dispositiu fet contra la 'rave' il·legal en una nau del polígon de Mataltes de la Sénia (Montsià). En l'actuació, els agents van identificar 603 persones i 207 vehicles, van fer 45 proves de drogues positives i 37 denúncies administratives per la Llei de seguretat ciutadana, 27 per tinença de drogues, 9 per armes reglamentades i 1 per falta de respecte als agents de l'autoritat.
A més, van interposar una denúncia penal per conduir sense permís, 52 denúncies administratives en matèria de trànsit i 8 actes administratives per material relacionat amb l'organització, ja que els organitzadors van ocultar els equips de so i el material en un fals fons d'un camió.
En el dispositiu hi van participar més de 250 agents repartits durant els torns i els dies que va durar la festa il·legal, la qual va acabar aquest dilluns a les 15.00 hores. L'objectiu era garantir la seguretat de les persones, fer complir la legalitat vigent i evitar incidents d'ordre públic. Durant el servei es van establir punts de control als accessos i sortides de la zona, on es van fer identificacions de persones i vehicles, així com controls d'alcoholèmia i drogues per prevenir accidents de trànsit.
L'actuació policial ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia, que va facilitat el tancament d'accessos a la zona i va donar suport logístic. A primera hora d'aquest dilluns, els agents van constatar que la nau havia estat desmantellada.
En la sortida dels darrers vehicles i camions vinculats a la 'rave', es va localitzar material relacionat amb l'organització, fet que va permetre aixecar actes administratives contra els responsables, concretament vuit homes. En un dels camions, els policies van trobar material ocult i camuflat de manera "deliberada", com equips de so professionals, cablejat, una nevera tipus barra de bar, begudes alcohòliques sense etiquetatge i una caixa registradora.
Tot i trobar-se a uns dos quilòmetres del nucli urbà, la celebració de la 'rave' il·legal va causar preocupació al municipi de la Sénia, especialment entre els propietaris de les finques agrícoles properes. Alguns dels participants van acampar als bancals d'oliveres, on encara queda part de la collita al terra pendent de recollir. Un dels propietaris de les naus va comunicar al consistori que denunciaran l'ocupació de l'espai.