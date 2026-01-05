SOCIETAT
La 'rave' de La Sénia ha acabat aquest diumenge després de cinc dies de festa
La festa va arribar a congregar mil persones, moltes procedents de França i Itàlia
La festa rave que se celebrava des de dimecres en dues naus d'un polígon industrial de la Sénia (Montsià) ha finalitzat aquest diumenge, cap a les 18.00 hores, segons que informen els Mossos d'Esquadra.
«La música s'ha aturat, tot i que dins del recinte queden uns 70 cotxes, i a fora també n'hi ha aparcats de les persones que van accedir a peu», afirma a EFE l'alcaldessa de La Sénia, Victòria Almuni.
Els Mossos d'Esquadra mantenen un control per identificar les persones que surten i realitzar controls d'alcohol i drogues.
«Els Mossos estan pendents que no surti ningú sense ser identificat i passar el control. Els objectius són que no accedeixi a la carretera cap positiu en alcohol i drogues, per seguretat viària, i obtenir informació sobre els organitzadors», explica Almuni. El dispositiu seguirà actiu fins que hagin sortit tots els vehicles del polígon Mataltes, ubicat als afores del poble.
La rave, que va arribar a congregar mil persones, moltes procedents de França i Itàlia, ha durat cinc dies i ha transcorregut sense incidents greus, segons fonts municipals.
No obstant això, agricultors de finques d'oliveres circumdants han denunciat que hi ha hagut participants que han acampat i aparcat els seus vehicles als seus terrenys i els han fet malbé la collita d'olives del sòl que anaven a recollir.
Aquesta és la primera vegada que es té constància d'una festa rave a La Sénia, una població on es van instal·lar nombroses fàbriques de mobles a finals del segle XX, moltes de les quals es van veure afectades per la crisi del 2008.