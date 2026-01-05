Diari Més

Alcanar celebrarà un ple extraordinari per escollir el nou alcalde

La sessió tindrà lloc aquest dijous 8 de gener i servirà també per incorporar una nova regidora al consistori

L’Ajuntament d’Alcanar celebrarà un ple extraordinari aquest dijous, 8 de gener de 2026, a les 20.00 h, per escollir el nou alcalde o alcaldessa del municipi. La sessió ha estat convocada per l’alcaldessa en funcions, Neus Sancho, després de la renúncia de l’anterior alcalde, Joan Roig.

El ple constarà de tres punts a l’ordre del dia. En primer lloc, es durà a terme la presa de possessió de la regidora Anna Chillida Fibla, que s’incorporarà oficialment al consistori. Tot seguit, es procedirà a l’elecció del nou alcalde o alcaldessa d’Alcanar.

La persona escollida prestarà jurament o promesa del càrrec i prendrà possessió com a nou màxim representant municipal. Aquest procés culminarà el relleu institucional iniciat després que Joan Roig fes efectiva la seva renúncia tant a l’alcaldia com a l’acta de regidor en el ple celebrat el passat 19 de desembre.

