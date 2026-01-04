Societat
Continua la 'rave' il·legal a la Sénia tot i la pluja i les baixes temperatures
L'Ajuntament i la policia calculen que encara hi ha prop de mig miler de joves
La 'rave' il·legal que va arrencar la nit de Cap d'Any a la Sénia, al Montsià, continua aquest diumenge. Entorn de les naus ocupades del polígon de les Mataltes s'hi veuen menys vehicles que els dies anteriors, la música ha abaixat el volum, però la festa no s'ha aturat, tot i que han baixat notablement les temperatures i cau una lleugera pluja insistent.
L'Ajuntament de la Sénia i els Mossos d'Esquadra calculen que encara hi ha entre 400 i 500 joves concentrats. L'alcaldessa Victòria Almuni ha reconegut que la zona s'ha convertit «en un punt feble» i que s'hauria d'intensificar la vigilància per evitar que la situació es repeteixi. Alguns pagesos han denunciat desperfectes a les finques properes a la 'rave'.
Segons informen els Mossos d'Esquadra, cada migdia, entre les dotze i les quatre de la tarda, és quan més sortides hi ha de dins de la 'rave' de la Sénia. Aquest dissabte van abandonar el recinte una trentena de cotxes més. Cada vehicle que surt del polígon de les Mataltes, ha de passar pels controls d'identificació i de drogues i alcohol. Aquest diumenge, es veien molts participants sortint de polígon industrial a peu, carregats amb les pertinences, i travessant camins i altres vies per arribar als vehicles que havien aparcat fora de la zona restringida i vigilada per la policia, on s'ha reforçat les limitacions d'accés.
Es calcula que queden prop de mig miler d'assistents a la 'rave', però com ha explicat l'alcaldessa Victòria Almuni, aquests dissabte a la nit, la nau no s'ha aturat la festa des de la nit de Cap d'Any, es va omplir «molt», amb gent vinguda de poblacions veïnes. Com es pot veure en imatges gravades a l'interior de la festa, l'organització de la 'rave' compta amb potents altaveus, taules de mescles de música, estufes i bidons amb foc, i fins a sis foodtrucks i barres.
Disgustats pels danys a les olives
Almuni ha assegurat que algun pagesos han denunciat els desperfectes que han patit a les finques pròximes a la 'rave' i han demanat a la policia que desallotgés persones que hi havia acampades o que havien entrat amb vehicles. Aquest dissabte, un camió petit es va quedar estacat dins d'un camp de cultiu i va ser sancionat.
L'alcaldessa apunta que caldrà esperar que es dissolgui la festa il·legal per quantificar els danys, però ha recriminat «la falta de sensibilitat» dels assistents a la 'rave' amb els agricultors que estan en plena campanya de recollida. «La gent del poble ens ho emprenem com una ofensa a la dignitat de la gent que està treballant i que espera la collita per a poder ingressar uns diners que necessita per a tot l'any», ha criticat Almuni. «És una falta de consideració absoluta», ha afegit.
Netejar l'entorn i trobar els responsables
Ajuntament i Mossos d'Esquadra esperaran amb paciència que es dissolgui la festa mentre no hi hagi incidents o aldarulls. Podria durar fins al dia de Reis. «Es tracta de tenir-los aquí tancats i intentar que passin els controls quan surtin. Esperar que se'n cansin i marxin. A veure si el temps que fa avui, que és molt humit, els convenç de marxar», ha confiat l'alcaldessa de la Sénia. El consistori preveu entrar a netejar quan acabi la 'rave' mentre els serveis jurídics municipals estudien quines mesures es poden prendre, «sobretot amb els organitzadors, si els poden localitzar».