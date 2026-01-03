Societat
Tercera nit sense incidents en la 'rave' il·legal a la Sénia
El consistori i els Mossos calculen que encara s'hi concentren entre 800 i 900 joves
La 'rave' il·legal que està en marxa des de la nit de Cap d'Any a la Sénia, al Montsià, ha superat ja la tercera nit, sense incidents. Segons fonts policials, cap vehicle ha abandonat el polígon industrial de les Mataltes durant la passada matinada. El consistori i els Mossos d'Esquadra calculen que encara hi ha entre 800 i 900 persones en la festa, que se celebra en dues naus en desús. Durant el dia d'ahir, unes 90 persones van abandonar el recinte i es van sotmetre, sense oposar-s'hi, a les identificacions i les proves de drogues i alcoholèmia que els requereixen els Mossos per abandonar el polígon. La previsió, segons traslladen al consistori i a la policia els assistents de la 'rave', és que s'allargarà fins diumenge, com a mínim.
Com els accessos i els carrers dels polígon de les Mataltes estan precintats i vigilats per patrulles policials, alguns dels participants en la festa il·legal han portat els vehicles dins dels camps de cultiu o deixen els cotxes a les entrades de fàbriques pròximes i van a peu fins a la nau. L'Ajuntament de la Sénia ha explicat que alguns agricultors i propietaris de les finques adjacents a la 'rave' estan molestos perquè hi ha vehicles aparcats dins dels camps d'oliveres i els estan malmetent les solades d'olives que encara no s'havien recol·lectat.
Com ha explicat el regidor de Turisme, Urbanisme i Empresa de la Sénia, Rubèn Cervera, el consistori s'ha posat a disposició dels propietaris afectats que vulguin presentar una denúncia si han patit desperfectes "i que en quedi constància". "És lamentable perquè són molts mesos de feina i d'esforç", ha assenyalat Cervera en referència a les olives que s'hagin pogut fer malbé per l'entrada de vehicles o l'acampada de participants en la festa als camps adjacents.
Pel que fa a l'ocupació de les naus on se celebra la festa, els Mossos d'Esquadra estan fent gestions amb la propietat per presentar la denúncia pertinent, però encara no s'ha tirat endavant.
Al nucli urbà de la Sénia, no hi ha hagut més repercussió de la 'rave', que el debat que genera. "Se'n parla molt i es comenta la situació, amb opinions de tota mena, des dels que diuen que és una festa i que no fan mal a ningú, a qui no ho veu així", ha comentat el regidor. El polígon les Mataltes està a uns dos quilòmetres del municipi, però Cervera ha explicat que aquesta última nit es percebia "el rebombori" de la música des del poble. "No ha ocasionat res més enllà que està en boca de tots i que estem una mica esperant com acaba la situació", ha conclòs l'edil. "Pels antecedents" i la informació recollida, des de l'Ajuntament de la Sénia no descarten que la 'rave' s'allargui fins al dia de Reis.