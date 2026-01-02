SOCIETAT
Prop d'un miler de persones continuen de festa en la 'rave' il·legal d'una nau abandonada a la Sénia
L'alcaldessa Victòria Almuni confia que la celebració il·lícita no s'allargui molts dies i que no hi hagi aldarulls
Un miler persones i centenars de vehicles es concentren en una nau abandonada de la Sénia, al Montsià, on des de la nit de Cap d'Any s'està celebrant una rave il·legal.
Aquest divendres al matí continuava la música i la festa al polígon industrial de les Mataltes, on els Mossos d'Esquadra i la Policia Local controla l'accés i sobretot les sortides. Amb comptagotes, alguns dels vehicles van abandonant l'espai i els agents els sotmeten a les proves d'alcoholèmia i drogues.
L'alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni confia que aquesta rave no s'allargui molts dies i que no es produeixin aldarulls. Propietaris d'altres naus que s'han apropat al lloc, han marxat «tranquils» pel «civisme» mostrat pels participants de la festa.
Aquest dijous, a primera hora del matí, un veí que es va apropar a la zona del polígon industrial de les Mataltes va alertar al consistori que centenars de cotxes i de persones s'havien concentrat al voltant de dues naus industrials en desús i s'hi celebrava una festa il·legal. Com ha explicat l'alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, per les informacions que han recollit en converses amb els mateixos participants de la rave, la convocatòria per iniciar la festa era a les dotze de la nit del dia 31, just amb l'entrada del nou any, però des de dimecres al vespre que havien començat a arribar vehicles, sobretot els camions i furgonetes de la logística.
Almuni ha reconegut que les naus on se celebra la rave són un espai «ben buscat per part dels organitzadors», perquè aquest polígon està a uns dos quilòmetres de l'entrada al municipi, i l'arribada dels participants va passar inadvertida a la població. «Si hagués hagut de passar tota la moguda de cotxes, furgonetes i autocaravanes que hi ha per dins del poble, en algun moment, la mateixa Policia Local, els veïns o l'Ajuntament ens hauríem adonat que passava alguna cosa que no era normal», ha assegurat l'alcaldessa. «En fer-ho aquí, no ens en vam adonar fins que ja estaven instal·lats», ha insistit.
Tan aviat es va tenir coneixement de la situació, Policia Local de la Sénia i els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van tallar els accessos, els principals i els secundaris, ja que el polígon les Mataltes està envoltat de camins rurals i finques. El bloqueig dels accessos secundaris s'ha reforçat aquest divendres al matí amb sacs d'arena al costat de les tanques per evitar que els vehicles puguin sortir quan es mouen les patrulles policials que els vigilen.
Només s'ha deixat una sortida, la principal, al polígon industrial. Els agents aturen tots els vehicles que surten de la festa il·legal, s'identifica tots els ocupants i es fan els controls de drogues i alcoholèmia als conductors. L'alcaldessa de la Sénia ha destacat la ràpida i efectiva resposta dels Mossos d'Esquadra i ha aprofitat per reivindicar que l'interior del Montsià hauria de tenir una comissaria pròpia per millorar el tempos de resposta del cos policial, habitualment – la més pròxima és la d'Amposta-. «Sense la intervenció policial, segurament s'hauria arribat a dos mil o tres mil participants», ha apuntat Almuni.
Una festa il·legal, cívica i de dies
Des de l'Ajuntament de la Sénia confien que «no hi hagi aldarulls» ni «afectacions a les propietats privades (naus i finques)» de la zona. El propietari del magatzem que està situat just davant de la nau on es fa la festa, ha explicat a l'ACN que els joves s'han mostrat respectuosos i cívics amb l'entorn i l'espai ocupat, que recullen les escombraries que estan generant i s'han ofert a desocupar l'entrada al seu magatzem si els ho demanava. L'home ha marxat «tranquil» del polígon després de parlar amb els participants de la rave, on havia acudit preocupat per l'estat de la maquinària i els estris que guarda en aquests lloc.
En aquest sentit, l'alcaldessa de la Sénia ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població, perquè no es generi por i incertesa per la presència d'aquest miler de joves a la rave. «Al poble no arribem als 6.000 habitants i que vinguin 1.000 persones aquí provoca inquietud. Ens sentim responsables de donar resposta a la gent i de tranquil·litzar-los, ja que de vegades no entenen que no se'ls pugui fer fora de manera més directa», ha dit Victòria Almuni.
Segons la informació de la qual disposa el consistori, la festa es podria allargar fins diumenge, com a mínim, si no se'ls «convenç» abans perquè abandonin el lloc. «És una festa sense permisos. Per tant, és il·legal, però no mostren actituds violentes i en principi el que intentem és que continuïn així», ha remarcat l'alcaldessa.
Les dues naus ocupades per fer la festa il·legal són de propietat privada. Aquest dijous es va poder contactar amb el propietari que ha iniciat la preparació d'una denúncia amb l'assessorament dels Mossos, i els serveis jurídics de l'Ajuntament de la Sénia.