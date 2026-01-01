Diari Més

Controlen els accessos a una festa il·legal a la Sènia per evitar l’arribada de més vehicles

L’Ajuntament de la localitat informa que de moment no s’han detectat incidències

La festa il·legal es duu a terme a la zona del polígon de les Mataltes.

Redacció ACN

L’Ajuntament de la Sènia ha informat aquest dijous de l'existència d'una festa il·legal a la zona del polígon de les Mataltes. La policia local i els Mossos d’Esquadra hi han treballat des de primera hora del matí del primer dia de l’any controlant els accessos per evitar arribada de més vehicles i aplicant els protocols pertinents. Segons ha detallat el consistori, de moment la situació transcorre sense incidències.

Amb les festes de multitudinàries a l'estiu i en festes senyalades, les rave són algo habitual en municipis no molt grans. La gent aprofita per estirar els dies de festa amb una gran celebració.

