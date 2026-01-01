SOCIETAT
Controlen els accessos a una festa il·legal a la Sènia per evitar l’arribada de més vehicles
L’Ajuntament de la localitat informa que de moment no s’han detectat incidències
L’Ajuntament de la Sènia ha informat aquest dijous de l'existència d'una festa il·legal a la zona del polígon de les Mataltes. La policia local i els Mossos d’Esquadra hi han treballat des de primera hora del matí del primer dia de l’any controlant els accessos per evitar arribada de més vehicles i aplicant els protocols pertinents. Segons ha detallat el consistori, de moment la situació transcorre sense incidències.
Amb les festes de multitudinàries a l'estiu i en festes senyalades, les rave són algo habitual en municipis no molt grans. La gent aprofita per estirar els dies de festa amb una gran celebració.