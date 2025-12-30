MUNICIPAL
Amposta aprova un pressupost de 41 MEUR per a 2026, un 23% superior al de 2025
La inversió prevista s'eleva als 9,6 MEUR, més de la meitat per millorar la via pública i els camins
L'Ajuntament d'Amposta ha aprovat el pressupost de 2026, de 41 milions d'euros, «el més alt de la història» de la ciutat. Els comptes són un 23,38 % superiors als de 2025. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat la partida d'inversions previstes, que s'eleva als 9,6 milions d'euros. Prop de 5 milions d'euros es destinarà a asfaltar la via pública, renovar serveis o millorar camins rurals. «Després d'anys canviant clavegueres i pluvials i ara ja podem asfaltar», ha remarcat el batlle.
Els comptes es van aprovar aquest dilluns amb els vots a favor de l'equip de govern d'Esquerra, l'abstenció del grup de Junts i el regidor no adscrit Ángel Martínez, i el vot en contra del grup de Som Amposta.
Tomàs ha apuntat que es tracta d'un pressupost «coherent», que «dona continuïtat a les polítiques del govern d'Esquerra dels darrers deu anys», que mantenen les ajudes al comerç -que es van incrementar el 2025- i a les entitats esportives, i que incrementen les partides per ajudar les associacions de famílies i les activitats culturals.