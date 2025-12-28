Educació
La Ràpita tindrà un nou institut entre 2028 i 2029 amb capacitat per 825 alumnes
L'ajuntament farà els tràmits administratius i avançarà els diners i després Educació els abonarà al consistori
La Ràpita tindrà un nou institut entre 2028 i 2029 amb capacitat per 825 alumnes. L'ajuntament i el Departament d'Educació han signat aquest diumenge un protocol d'actuació per establir les pautes dels passos que s'hauran de seguir perquè el municipi disposi d'un nou centre de secundària.
Així, tal com han explicat l'alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, el consistori farà els tràmits administratius i avançarà els aproximadament 11 milions d'euros que s'espera que costi l'obra i després Educació abonarà els diners al municipi. «És un dia d'alegria. Aquest institut és una necessitat», ha destacat l'alcalde rapitenc. Un cop s'enllesteixi l'obra la voluntat és que hi hagi dos centres en funcionament.
La construcció d'un nou institut era una llarga reivindicació del municipi. El nou centre de secundària permetrà descongestionar l'actual institut Alfacs, que fa anys que va quedar petit. En el seu moment, es va projectar per 350 alumnes i ara n'hi ha uns 800, alguns dels quals en barracons.
A més, fa un any, hi va haver un despreniment de pedres en una cantera propera que va obligar a suspendre les classes durant uns dies. Reverté ha dit que el nou centre no es fa «per una qüestió de seguretat». Malgrat això, el batlle ha dit que encarregaran un nou estudi sobre els terrenys seleccionats per al nou centre per assegurar-se que no hi ha cap risc. «Aquesta psicosi que estem vivint l'hem d'apartar», ha assenyalat. El nou institut està previst que s'ubiqui a la zona oest, a tocar de l'avinguda Catalunya.
Pel que fa a la vessant econòmica, el batlle rapitenc ha explicat que ja han parlat amb l'Institut Català de Finances i amb bancs per obtenir finançament i que aquest aspecte no el preocupa per la bona «salut a les arques municipals».
Així, ha avançat que també han mantingut converses amb empreses constructores perquè la intenció és que l'edifici sigui de construcció modular, fet que agilitzaria els treballs. «Intentarem ser el millor institut de Catalunya en el moment que es faci. Que sigui totalment sostenible, sense petjada de carboni», ha detallat Reverté.
Pel que fa l'oferta dels cicles formatius, encara no està del tot definida. Tant l'alcalde com la titular d'Educació han defensat que siguin estudis que vagin alineats amb l'estratègia econòmica del municipi i les Terres de l'Ebre així com «amb la demanda del jovent i les oportunitats al sector productiu», ha dit Niubó. «Hem de retenir i atreure talent, sabem quines famílies educatives hi ha d'haver, basades en l'economia circular», ha especificat.