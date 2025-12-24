ECONOMIA
La Diputació de Tarragona destinarà 5 milions del romanent a la carretera del Poble Nou del Delta
El projecte, pendent d’adjudicació, disposava fins ara d’una partida inicial de 3,5 milions d’euros
La Diputació de Tarragona afegirà 5 milions d'euros de romanent del pressupost d'aquest 2025 a la partida inicial de 3,5 milions que havia destinat per començar l'any vinent les obres de condicionament de la carretera T-2021, entre la Ràpita i Poble Nou del Delta. Fonts de l'ens provincial han confirmat a l'ACN l'ampliació pressupostària, que farà pujar finalment fins els 8,5 milions d'euros els recursos destinats a finançar la primera anualitat de l'execució. El projecte ha hagut de ser sotmès de nou a licitació després de quedar desert en un primer intent, fet que va obligar la Diputació a incrementar l'import en un 30%, fins els 17,65 milions. L'ens provincial confia poder adjudicar-lo aviat per iniciar les obres a principis de 2026.
Tot i reconèixer els avenços en el projecte durant l'últim any, la Plataforma de la carretera de la vergonya va criticar recentment en un comunicat la repetició del procés de licitació (atribuït per la Diputació a la manca d'actualització de preus) així com la partida pressupostària de només 3,5 milions d'euros per al primer any, que ara s'ampliarà arribant a cobrir gairebé la meitat del cost total estimat de l'obra.
Durant les últimes setmanes, l'ens provincial ha aprovat les actes dels preus justos acordats amb la majoria dels propietaris i propietàries de les finques afectades que s'hauran d'expropiar per fer l'obra. L'execució i els pagaments d'aquestes expropiacions es faran al gener.