Policial
Denuncien una empresa per intentar arrencar oliveres protegides a Santa Bàrbara
Aquests arbres gaudeixen d’una protecció especial i, entre altres mesures, no se’n permet l’extracció del lloc on estan plantats
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar, el passat 5 de desembre, una empresa del Baix Camp amb una finca agrícola situada a Santa Bàrbara (Montsià) per un presumpte intent d’arrencar oliveres monumentals protegides.
La investigació es va iniciar arran de diverses informacions que alertaven que en una explotació agrícola d’aquesta localitat presumptament s’estaven preparant per extreure oliveres amb la finalitat de comercialitzar-les fora del país. El preu que rep el pagès per aquests arbres és molt inferior al valor que assoleixen posteriorment als mercats europeus, on es venen per imports molt més elevats.
Segons la Llei 6/2020, de 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals, es regula la gestió d’aquests arbres per protegir el patrimoni ambiental, agrari i paisatgístic pel seu interès públic. Aquesta normativa prohibeix explícitament l’extracció i la comercialització de les oliveres monumentals.
Un cop al lloc dels fets, els agents van constatar les irregularitats i van intervenir per impedir que els exemplars fossin arrencats i traslladats fora del territori. Paral·lelament, van denunciar l’empresa per les infraccions detectades.
El 16 de desembre, l’Àrea Bàsica Policial del Montsià va dur a terme una inspecció a la comarca amb efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient, la Unitat Regional de Policia Administrativa i la Unitat d’Investigació d’Amposta. L’objectiu era verificar que no es produïssin infraccions administratives de la Llei 6/2020 ni possibles falsificacions documentals relacionades amb la traçabilitat de les oliveres. El resultat de la inspecció va ser satisfactori i cap de les empreses inspeccionades incomplia la normativa vigent.
Aquests fets es posaran en coneixement del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, organisme competent en la matèria.