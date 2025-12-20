Societat
Detenen a Amposta un home per introduir bitllets falsos de 200 euros fabricats a Bulgària
Els bitllets fraudulents eren difícils de detectar per la seva alta qualitat i estan vinculats al crim organitzat
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys a Amposta per introduir bitllets falsos de 200 euros fabricats a Bulgària. La investigació va començar després de l'augment de denúncies per pagaments amb bitllets fraudulents difícils de detectar en operacions quotidianes per la seva alta qualitat. Segons la policia, la fabricació dels diners està vinculada al crim organitzat búlgar i és una de les falsificacions més antigues des de l'aparició de l'euro. Els agents van detenir l'home, amb antecedents per tràfic de drogues, al seu domicili d'on també van intervenir 9.300 euros en bitllets falsos de 100 euros. La investigació continua oberta per esbrinar si hi ha més implicats i si més bitllets han estat distribuïts pel territori.
La falsificació només es detectava quan les víctimes ingressaven els bitllets en caixers automàtics, moment que les màquines generaven un avís indicant que els diners havien de ser sotmesos a comprovació. El nivell de qualitat dels diners era tan elevat que en un dels casos una de les víctimes va poder efectuar l'ingrés, tot i que posteriorment la seva entitat bancària va informar-lo que els bitllets havien estat retinguts per analitzar-los davant la sospita que podien ser fraudulents.
Els bitllets tenien la consideració de 'perillosos' pel Banc Central Europeu per la seva qualitat d'impressió i imitació de les mesures de seguretat. De fet, els bitllets de 200 euros són un dels més utilitzats per les xarxes de falsificació perquè permeten obtenir un alt rendiment econòmic amb un volum reduït de paper moneda i no generen tanta sospita com els de 500 euros.
Les investigacions policials apunten que aquest tipus de bitllets falsificats són fabricats principalment a Bulgària, on operen tallers clandestins especialitzats en la producció de moneda falsa que posteriorment és distribuïda a diferents punts d’Europa a través de canals criminals organitzats. Són reproduccions de l’antiga sèrie de l’euro, molt difícils de detectar excepte si s’observa per la part posterior el valor facial del bitllet imprès en color morat i que al moviment no canvia de color a verd, cosa que sí que canvia en els bitllets autèntics. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra recorden la importància de revisar els elements de seguretat dels bitllets i comunicar qualsevol sospita de falsificació als canals policials corresponents.
La investigació d'aquest cas ha anat a càrrec dels agents de la Unitat Central de Falsificació de Moneda, de l'Àrea d'Investigació Criminal de les Terres de l'Ebre i de la Divisió d'Investigació Criminal i l'home està acusat d'un delicte de falsificació de moneda i efectes timbrats.