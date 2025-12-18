Carreteres
Tallat un tram de la TP-3318 a Alcanar per inundacions a causa de les pluges d'ahir
Protecció Civil va activar l'alerta Inuncat i es va enviar un missatge Es-Alert als veïns del Montsià
Les fortes pluges que van afectar ahir les Terres de l'Ebre van comportar diversos talls de carreteres per inundacions. Aquest dijous al matí només hi ha tallat un tram de la TP-3318 a Alcanar, el que connecta amb l'enllaç de l'N-340.
Els Bombers van fer nou serveis per inundacions de baixos i pàrquings, la majoria a Alcanar, per les pluges intenses que van caure a la comarca del Montsià entre les cinc i les set de la tarda. Protecció Civil va enviar poc després d'un quart de sis un missatge ES-Alert als telèfons mòbils del Montsià per avisar de la situació. Durant una estona, es va activar l'alerta del pla Inuncat.
Protecció Civil va activar inicialment la fase de prealerta del pla d'emergències Inuncat després que el Servei Meteorològic de Catalunya fes un avís d'observació per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Montsià, especialment al municipi d'Alcanar.
Posteriorment, la prealerta va passar a alerta, coincidint amb el pic de la tempesta. Cap a les set, però, les pluges van remetre i el pla va tornar a prealerta.
A causa de la pluja la carretera TP-3318 entre Ulldecona i Alcanar es va tallar en ambdós sentits de la marxa per inundació, així com l'N-340 en l'accés a Alcanar i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera.