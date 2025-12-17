Societat
Protecció Civil envia una alerta als mòbils del Montsià per pluges intenses les pròximes dues hores
El text recomana evitar desplaçaments i enfilar-se a plantes superiors dels immobles en cas que hi entri aigua
Protecció Civil ha enviat poc després d'un quart de sis de la tarda d'aquest dimecres un missatge ES-Alert als telèfons mòbils del Montsià per pluges intenses les pròximes dues hores. El text que s'ha enviat als dispositius recomana evitar desplaçaments i zones inundables a la comarca. També insta a pujar a les plantes superiors dels immobles en cas que hi entri aigua i a trucar al 112 en cas d'emergència. Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Inuncat després que El Servei Meteorològic de Catalunya hagi fet un avís d'observació per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Montsià, especialment al municipi d'Alcanar.