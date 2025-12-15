Municipal
Joan Roig anuncia a Salvados que deixa l’alcaldia d’Alcanar després d’anys de desgast pels desastres naturals
El batlle d’ERC farà un pas al costat i serà rellevat per Marc Chavalera
Joan Roig deixarà l’alcaldia d’Alcanar després de set anys al capdavant del consistori. La decisió, que ja va avançar divendres el Setmanari l’Ebre en la seva edició en paper, s’ha fet pública aquest dilluns i culminarà amb el relleu de l’actual regidor d’Economia i Hisenda, Marc Chavalera, que serà proposat com a nou alcalde pel grup municipal d’ERC.
La renúncia arriba després d’un llarg període de desgast personal i professional. El mateix Roig va explicar ahir a Salvados (laSexta), en una entrevista marcada per un to visiblement colpit, que se sent “esgotat física i emocionalment” després d’anys afrontant episodis recurrents d’inundacions i emergències climàtiques que han afectat greument el municipi. El batlle va admetre que la pressió constant derivada dels desastres mediambientals ha estat determinant en la seva decisió de fer un pas al costat.
Roig, alcalde des del 2018, ha defensat que abandonar el càrrec és un acte de responsabilitat: “si no tens forces, cal deixar pas a algú que en tingui”, va afirmar en declaracions recollides pel Setmanari l’Ebre. Ja havia anunciat que no es presentaria a la reelecció el 2027, però finalment ha avançat la seva sortida per reincorporar-se plenament a la docència com a professor de secundària a l’àrea metropolitana de Barcelona.
ERC Alcanar ha agraït “la plena i absoluta dedicació” de Roig i ha destacat que la seva marxa de la política municipal es fa “sense portes giratòries”, reivindicant una transició “treballada i digna”. La formació ha assenyalat Marc Chavalera com “la persona idònia” per assumir l’alcaldia, destacant-ne el perfil tècnic i la capacitat de lideratge.
Chavalera, economista i graduat per la URV, ja va exercir d’alcalde en funcions durant la baixa per paternitat de Roig i actualment és responsable de les àrees d’Economia, Hisenda, Empresa i Recursos Humans. El relleu es produirà en el marc del pacte de govern entre ERC i el PSC, que manté la majoria absoluta al consistori.