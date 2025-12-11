Successos
Incendi en una deixalleria de Mas de Barberans sense persones ferides
No s’han registrat ferits i tampoc hi ha afectació a l’estructura ni a les naus adjacents
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han actuat aquest dijous a la tarda en un incendi declarat a la deixalleria de Mas de Barberans. No s’han registrat ferits i tampoc hi ha afectació a l’estructura ni a les naus adjacents.
L’avís de l’incendi s'ha rebut a les 17.49 h. Els bombers han realitzat un atac ofensiu exterior per controlar les flames que afectaven una pila de deixalles a l’interior de la nau.
Segons els serveis d’emergència, no hi ha hagut cap persona ferida i no s’ha registrat afectació a l’estructura de la deixalleria ni a les naus properes.