Política
Joan Roig deixarà l'alcaldia d'Alcanar
El batlle renuncia a la dedicació exclusiva i al sou en rebre una plaça com a professor interí de secundària
Joan Roig deixarà el càrrec d'alcalde d'Alcanar (Montsià) en les pròximes setmanes. El batlle republicà, que té els graus en Fisioteràpia i Ciències Socials i és màster de secundària, ha aconseguit una plaça de professor interí en un institut de l'àrea metropolitana, una oportunitat laboral que l'ha empès a aparcar la política municipal.
El mateix dia que se li va adjudicar la plaça, va renunciar a la dedicació exclusiva i el sou d'alcalde. Roig diu que "es concretaran el passos a seguir" en els pròxims dies i es detallarà el relleu a finals de setmana, sempre "prioritzant els interessos" del municipi per sobre de "qualsevol circumstància personal". Ja havia anunciat que no seria alcaldable en les pròximes eleccions municipals.
Davant les acusacions d'haver "amagat" aquesta decisió personal i professionals que li fa l'oposició, l'encara alcalde d'Alcanar ha lamentat que els seus contraris s'hagin afanyat a difondre l'adjudicació de la seva plaça de professor "minuts després" que se li comuniqués, sense donar-li temps a explicar-ho personalment ni a familiars i amics, ni a la ciutadania.
Els grups municipals de Junts i la CUP han criticat la decisió de l'alcalde d'Alcanar de renunciar a la dedicació exclusiva per treballar de professor "lluny del municipi", que coincideixen a titllar "de contradicció flagrant". Joan Roig insisteix que fa la renúncia pel convenciment que un alcalde ha de poder oferir "màxima dedicació en tots els extrems", circumstància que la nova feina no li permetria complir.
"Mai m'han interessat les portes giratòries, i per això m'he construït les meves pròpies alternatives. No deure res a ningú és la manera més honesta d'exercir el servei públic", ha defensat Roig.