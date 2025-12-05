Policial
Detingut el responsable d'una plantació de marihuana amagada en una granja en desús de la Sénia
Els agents dels Mossos d'Esquadra van localitzar 900 plantes en diferents fases de creixement
Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Amposta dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 44 anys com a responsable d'una plantació de marihuana a la Sénia. El cultiu es trobava amagat en una granja en desús.
Durant la intervenció policial, els agents van localitzar una plantació amb 900 plantes de marihuana en diferents fases de creixement. La nau comptava amb una instal·lació complexa. En el registres es van intervenir unes 40 làmpades per facilitar el creixement de les plantes; ventiladors, filtres per evitar la forta olor de la marihuana, entre altres objectes.
El detingut va passar ahir a disposició judicial.