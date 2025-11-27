Montsià
Ulldecona paga una multa per la fugida d'una vaca del recinte on se celebrava una festa amb bous
Les entitats animalistes havien presentat una denúncia i el municipi ha rebut una sanció de 1.200 euros
L'Ajuntament d'Ulldecona (Montsià) ha estat sancionada a pagar 1.200 euros per la fugida d'una vaca del recinte on es feien actes taurins durant les festes majors del setembre. La multa es va pagar per avançat i s'ha reduït un 40%.
Interior havia obert un expedient sancionador al consistori per la denúncia de les entitats AnimaNaturalits i CAS Internacional, que van acusar els organitzadors del «deficient estat de les barreres de contenció» i de posar en risc els espectadors i els animals. En la resolució de l'expedient sancionador es reconeix que les tanques estaven «inclinades a l'exterior» i que afavoria «que el bou hi pogués pujar» i que no es va protegir amb baranes la part superior de la zona per on va escapar la vaca.
En l'expedient sancionador, el Departament d'Interior destaca «la ràpida actuació i coordinació de la Policia Local d'Ulldecona i dels responsables de la ramaderia i de la comissió de bous», que van seguir a l'animal «per garantir la seguretat de la ciutadania» i «van dirigir l'animal cap a una zona segura» per «disminuir el grau de perillositat de l'incident». Les imatges de la fugida del bou l'11 de setembre, amb el vehicle policial seguint l'animal, es van fer virals a les xarxes socials.
Així i tot, l'incompliment de les mesures de seguretat establertes per la normativa i en les autoritzacions, o tenir en mal estat els locals, les instal·lacions o els recorreguts, la fugida de l'animal constitueix «una infracció greu», segons la llei 34/2010 dels correbous. L'Ajuntament d'Ulldecona no va presentar cap al·legació a la denúncia i el 7 d'octubre va presentar una sol·licitud de pagament avançat i la declaració de reconeixement voluntari de responsabilitat. Això ha suposat una reducció de la multa del 40%, i el consistori va pagar els 720 euros el 20 d'octubre.
Les entitats denunciants consideren que la sanció econòmica imposada «és clarament insuficient per a la gravetat de l'incident i per a la magnitud del perill generat». «S'evidencia, una vegada més, la necessitat urgent de revisar i endurir la normativa que regula els espectacles amb bous, on les infraccions greus poden oscil·lar entre 601 i 60.000 euros, però on de manera sistemàtica s'opta per les sancions mínimes fins i tot davant de fets que podrien haver acabat en tragèdia», critiquen des d'AnimaNaturalis.
L'entitat reivindica que la tasca que fan de documentació i denúncia «té efecte» tpt i que l'haurien de fer les administracions, i insisteixen que els fets d'Ulldecona «demostren que els festeigs populars amb animals continuen generant riscos objectius per a aquests i per a les persones». «No deixarem de lluitar fins que la legislació sigui veritablement dissuasiva i es posi fi a la impunitat que històricament ha caracteritzat les festes cruels amb els animals», insisteixen en un comunicat.
Un registre oficial de ferits
Els animalistes recorden que cada any se celebren a Catalunya més de 450 festes amb bous i vaques, sobretot a les comarques del Baix Ebre i Montsià, i reclamen transparència per conèixer les xifres de persones ferides o mortes a causa d'aquests espectacles. Alerten que no existeix a Espanya un registre oficial, però lamenten que 11 persones van morir en espectacles taurins el 2023 o que només al País Valencià, 1.093 persones van resultar ferides el 2024.