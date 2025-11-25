Política
Denuncien la condonació de 300.000 euros en despeses a EUSES per usar un espai municipal a Amposta
Som Amposta recorda que els convenis signats per l'Ajuntament l'obliguen a reclamar els costos a la universitat privada
El grup municipal de Som Amposta ha denunciat davant la Oficina Antifrau que l'Ajuntament de la capital del Montsià ha condonat il·legalment a la universitat privada EUSES uns 300.000 euros en concepte de despeses de funcionament, neteja i manteniment de l'edifici municipal que ocupa. Segons ha explicat German Ciscar, portaveu del grup denunciant a l'oposició, la situació s'arrossega des de la posada en marxa del centre el 2012 a les dependències de l'auditori. La denúncia aporta el primer conveni de 2011, que establia una quantitat fixa mensual de despeses compartida proporcionalment a l'ús. Dos anys després, l'acord es va modificar arran la previsió que només EUSES utilitzaria l'equipament, «assumint» així «la totalitat» dels costos.
La denúncia constata que el conveni original establia «de forma clara» com es repartien les despeses de funcionament, manteniment i neteja de l'edifici universitari amb el mateix Ajuntament, que el va cedir gratuïtament sense acordar el pagament de cap lloguer. En aquell moment, el govern municipal de CiU preveia traslladar en un futur al mateix edifici l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació (Esardi).
Al document es van concretar les quantitats exactes que havia de pagar el centre privat per aquestes despeses compartides, partint de 1.400 euros anuals el curs 2012-2013 fins 2.000 euros el 2015-2016 amb l'actualització de preus segons l'IPC a partir d'aquell moment.
Quan l'any 2013 la instal·lació d'Esardi a l'edifici de l'auditori es va considerar poc plausible, l'acord es va modificar. Es va deixar en suspens el pagament compartit fins el moment que s'acabés concretés el trasllat i atribuint directament a EUSES que assumís en solitari la «totalitat» dels costos per fer ús de totes les dependències, sense precisar cap xifra concreta. Així consta al document que ha presentat Ciscar davant l'Oficina Antifrau.
«Només cal saber llegir i ser honrat. La totalitat de les despeses van a càrrec d'EUSES: per què no li cobres? S'ha de tenir molt poca vergonya per prendre els diners als ciutadans i pagar les factures a una empresa que té ingressos milionaris. EUSES es va comprometre a pagar, no s'ha negat mai, però mai se li ha passat», ha argumentat el regidor. «L'alcalde té l'obligació de cobrar-ho o està cometent una il·legalitat», ha insistit.
Sobre la base de les xifres del primer conveni, Som Amposta ha calculat que el cost del manteniment des de la instal·lació d'EUSES supera els 300.000 euros. La denúncia apunta que els diferents governs municipals al poder des de 2012, tant CiU com ERC -que governa l'Ajuntament des de 2015-, haurien incorregut en possibles irregularitats com gestió deslleial, malversació de fons públics i omissió del deute de fiscalitzar i vigilar els interessos de l'administració.
«Tractes de favor»
Ciscar no dubta a qualificar el cas com a «tractes de favor» de l'Ajuntament cap a la universitat privada. «Recordo quan -l'alcalde d'Amposta- Adam Tomàs era a l'oposició denunciava que a EUSES havia molta gent de CiU. Suposo que va oblidar de comentar tota la gent d'ERC que també hi era. És un dels motius, al nostre entendre perquè és la nostra valoració subjectiva, que els tractes de favor poden venir per aquí, per la gent que treballa allà, però nosaltres no som jutges i per això ho hem portat a la Justícia perquè dictamini», ha declarat el portaveu de Som Amposta.
Anteriorment a la denúncia, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va assegurar que l'anunci de la implantació d'estudis universitaris d'odontologia a la ciutat a partir del curs vinent servirà per «normalitzar» els aspectes i clàusules «poc clares» del conveni, entre les quals, el càlcul de les xifres exactes que correspondrien a cada part en concepte de despeses de funcionament.
Un argument que tampoc convenç Ciscar, qui creu que en el moment actual només es podrien acabar reclamant a EUSES els costos assumits pel municipi únicament dels últims quatre anys. «Per molt alcalde que siguis, no pots infringir la llei», ha insistit.