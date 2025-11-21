Successos
Un turisme es precipita per un barranc d'uns dos metres i mig a l'N-340 a Amposta
El conductor ha resultat ferit i ha estat traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Una persona ha resultat ferida a primera hora del matí després de caure amb el cotxe per un barranc a l'N-340 a Amposta. L'accident ha tingut lloc a les 08.52 hores al punt quilomètric 1.081,7 en sentit València.
Per causes que es desconeixen el vehicle s'ha precipitat uns dos metres i mig i un dels ocupants ha resultat ferit. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres dotacions terrestres fins al lloc dels fets i han fet una primera assitència mèdica al ferit i després han fet tasques de neteja de la calçada.