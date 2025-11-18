Policial
Arrestats dos joves de la Sénia per amenaçar amb una pistola d'aire comprimit que semblava de foc
Els detinguts passen a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta per un delicte d'amenaces
Els Mossos d'Esquadra van detenir dos joves de 20 i 21 anys a la Sénia (Montsià) com a presumptes autors d'un delicte d'amenaces. Els fets van passar dissabte a la tarda. Un home va acudir, molt alterat, a un control policial que els Mossos feien amb la Policia Local de la Sénia i va explicar que un vehicle el perseguia des de feia estona de manera agressiva i que els ocupants del cotxe li havien mostrat una arma mentre l'amenaçaven de fer-li mal.
Diverses patrulles van iniciar una recerca i van localitzar el vehicle denunciat estacionat. En l'escorcoll van trobar cartutxos d'aire comprimit al maleter i l'arma amagada en la roda d'un altre vehicle, una imitació molt realista d'una pistola curta de la marca Glock. Quan la víctima de les amenaces va acudir al control policial per explicar els fets, els agents li van dir que anés a interposar la denúncia corresponent, però en el trajecte, va tornar a trucar a la Policia Local de la Sénia, perquè el tornaven a perseguir amb el mateix vehicle que circulava darrere seu de manera molt agressiva.
En aparèixer la policia, el cotxe sospitós va fugir pels carrers interiors de la població, i Mossos i Policia Local van activar una recerca coordinada. Van trobar el vehicle estacionat dins del poble i el van escorcollar. A maleter hi havia un embolcall amb 41 cartutxos d'aire comprimit i un pot de boles d'acer per aquest tipus d'arma. Finalment, els agents també van localitzar l'arma tapada amb plàstic sobre el pneumàtic d'un altre vehicle estacionat en un carrer pròxim, en un punt que no es veia des de la via pública.
Els dos detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta com a presumptes autors d'un delicte d'amenaces.