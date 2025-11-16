Diari Més

Localitzen dues persones perdudes a la Sènia gràcies a una trucada d’emergència via satèl·lit

Un helicòpter dels GRAE i cinc unitats terrestres han actuat per trobar les persones 

Imatge de les persones després de ser localitzades

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge dues persones que s’havien perdut a la Sènia, després d’un avís rebut a les 14.26 hores a través del 112. 

Les dues persones, que anaven acompanyades del seu gos, van poder activar una trucada d’emergència via satèl·lit, fet que va permetre situar la seva posició amb precisió i iniciar l’operatiu de cerca.

Un cop ubicades, les dotacions desplaçades —cinc vehicles terrestres i un helicòpter dels GRAE amb metge del SEM— les han pogut trobar en perfecte estat i les han acompanyat fins al punt on havien deixat el seu vehicle.

