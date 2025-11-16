Successos
Localitzen dues persones perdudes a la Sènia gràcies a una trucada d’emergència via satèl·lit
Un helicòpter dels GRAE i cinc unitats terrestres han actuat per trobar les persones
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge dues persones que s’havien perdut a la Sènia, després d’un avís rebut a les 14.26 hores a través del 112.
Les dues persones, que anaven acompanyades del seu gos, van poder activar una trucada d’emergència via satèl·lit, fet que va permetre situar la seva posició amb precisió i iniciar l’operatiu de cerca.
Un cop ubicades, les dotacions desplaçades —cinc vehicles terrestres i un helicòpter dels GRAE amb metge del SEM— les han pogut trobar en perfecte estat i les han acompanyat fins al punt on havien deixat el seu vehicle.