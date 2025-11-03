Diari Més

L'Ajuntament de la Ràpita rebaixarà la taxa d'escombraries i aplicarà bonificacions a l'ICIO

El consistori no incrementarà ordenances de cara l'any vinent

Imatge d'arxiu de l'ajuntament de la Ràpita.

Cedida

ACN

L'Ajuntament de la Ràpita (Montsià) va aprovar en el ple de divendres no incrementar cap de les ordenances municipals de cara l'any vinent i fins i tot rebaixar en un 2,5% la taxa d'escombraries. 

Així mateix, s'aplicarà una bonificació de fins al 95% de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) per a treballs d'accessibilitat en comerços i immobles particulars o comunitaris i els vehicles amb més de 35 anys d'antiguitat gaudiran d'una bonificació del 100% en l'impost de vehicles de tracció mecànica. 

Per altra banda, el plenari va validar la concertació d'un aval bancari de 8 milions d'euros requerit pel jutjat en el marc del procediment judicial obert pel cas de l'edifici del carrer Oliveres.

