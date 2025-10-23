Dana Alice
Alcanar reclama que es condoni el sobrecost de gestionar «ingents» quantitats de residus de la dana
Roig diu que l'exempció del cànon d'abocador no evitarà l'increment de factures per l'excés de brossa en l'emergència
Als pobles afectats pels aiguats del Montsià encara es recullen els residus que ha generat la nova catàstrofe climàtica. A Santa Bàrbara i Alcanar queden piles de la brossa acumulada, que les brigades municipals retiraven de cases, carrers, camins i carreteres durant l'emergència. Electrodomèstics, mobles, llibres, utensilis personals i també molta terra barrejada amb altres elements s'amunteguen en descampats habilitats com a abocadors provisionals, mentre es traslladen a les deixalleries de Mas de Barberans o Tivissa. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, demana a l'Agència de Residus que condoni la facturació de gestionar un excés de brossa, perquè el cànon d'abocador que han perdonat és només una part «ínfima» de tot l'augment de la despesa.
A Alcanar, els operaris encarregats de la recollida d'escombraries s'han hagut de fer càrrec els darrers dies de fer l'acopi de «tones i tones» de deixalles que les barrancades i les inundacions han generat al poble. L'alcalde Joan Roig lamenta que, a més de l'esforç «ingent» que requereix gestionar els residus durant l'emergència amb els operaris municipals, després hagin de pagar un increment de la despesa per la gestió de residus «intolerable».
Com a exemple, assenyala els 300.000 euros per gestió de residus que va pagar el municipi en els aiguats de 2021, la segona de cinc catàstrofes per pluges torrencials que ha patit el poble els darrers set anys. «És quasi la nostra capacitat d'inversió anual i la vam haver d'invertir en la gestió dels residus de l'emergència», ha remarcat Roig. «Això tensa d'una forma exagerada el pressupost municipal», ha insistit.
A Santa Bàrbara, amb la barrancada de 2023 també van rebre de 14.000 euros de factura per la gestió i recollida de residus extraordinaris, «que no era realment poc», com apunta l'alcalde Josep Lluís Gimeno. A través del servei que tenen delegat al Consell Comarcal del Montsià, es va al·legar que aquest import havia d'estar inclòs en el cànon que es paga a l'empresa gestora dels residus i se'ls va condonar. Gimeno confia que, ara, amb la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que els ajuntaments no hauran de pagar res i que «serà totalment gratuït».
Un cànon insuficient
L'ARC tramita una exempció per evitar que els ajuntaments hagin d'abonar 70 euros per tona entrada als dipòsits controlats, si són residus conseqüència de les inundacions. Ara bé, Roig alerta que aquest cànon «és una part ínfima» del que es pagarà. L'alcalde d'Alcanar demana a l'Agència de Residus que faci «una reflexió» i que es condoni l'increment de despesa per la gestió de residus extraordinaris, o almenys una part important. «Que faci un esforç econòmic perquè tot aquest pes econòmic o financer no recaigui sobre els ajuntaments», ha demanat, ni calgui esperar ajuts de les administracions superiors per fer front a aquest increment de la despesa. «No els estem generant perquè vulguem fer una reforma integral del municipi», ha ironitzat l'alcalde d'Alcanar.
Selecció de residus
Els ajuntaments paguen pel transport, l'entrada a l'abocador i per la selecció i tractament dels residus. El rebuig té un cost més alt, però en situacions com les inundacions, amb «tones de residus» arrossegats i barrejats per l'aigua i el fang o que s'han de retirar ràpidament per salubritat, Joan Roig assenyala que no hi ha marge per fer «recollida selectiva». «Hi ha terra, pedra, restes vegetals, hi ha mobles, runa de les cases… Està tot barrejat i quan es treu de les cases no et pots dedicar a fer aquesta selecció», ha insistit. «Després -la tria- s'ha de fer a l'abocador del Mas de Barberans, i incrementa l'import final. Entre les quantitats i el procés de gestió, arriben als ajuntaments unes factures que per a nosaltres són insostenibles», ha denunciat l'alcalde d'Alcanar.
Amb l'experiència d'altres barrancades, a Santa Bàrbara van habilitar un abocador provisional amb contenidors a la plaça de bous. Els operaris municipals van traslladar tots els residus, amb la col·laboració de veïns amb vehicles i maquinària, i han intentat separar terres i restes vegetals, de residus diversos i electrodomèstics. A la zona encara queden per traslladar un dels contenidors d'electrodomèstics i un de terres i restes vegetals.
A la Ràpita, a la part alta del camp de futbol també es va habilitar una deixalleria provisional que ja s'ha clausurat. Segons fonts municipals va ser «una sortida d'emergència» per no col·lapsar l'estació de transferències. Els veïns tenien «molt material malmès» i calia retirar-lo de les portes de les cases i dels carrers, ràpidament. Empreses del sector coordinen la retirada de les escombraries acumulades en aquest descampat. Des del consistori rapitenc, celebren que l'Agència de Residus els deixi exempts de pagar el cànon d'abocador, «tot i que no haurien tingut problema a pagar-lo perquè l'objectiu era alliberar els ciutadans dels residus de la manera més efectiva». També confien que es produeixi cap sobrecost en la factura de les escombraries.
200 tones en una setmana
Segons fonts del COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre), l'increment de l'entrada de tones de residus als abocadors és molt gran. Hi haurà un cost extraordinari que el Consorci confia que les administracions superiors acabin finançant amb ajuts als ajuntaments, com ha passat en episodis anteriors.
Des dels aiguats del 12 d'octubre fins a aquest dimarts, han entrat als abocadors 189 tones de residus extra, de només quatre pobles. S'han fet més de 34 viatges de transport i està previst que aquesta setmana acabi la retirada de l'acumulació en zones habitades, amb els mitjans que es disposa del servei de deixalleries. S'ha retirat 37,28 tones a la Ràpita, 50,52 tones a Godall i 25,88 tones a Alcanar. Santa Bàrbara amb 75,96 tones està a un 90% de completar la retirada.